Biletul Zilei 11.04.2018. Într-o zi de marți în care Liga Campionilor ne-a adus spectacol și dramă (pentru unii), biletul dedicat meciurilor deschise a fost lovit de un ghinion teribil. Printre cele patru meciuri alese ieri s-a numărat și duelul Aston Villa - Cardiff din liga secundă engleză. Am mizat 2+ goluri și am avut un 1-0 final.

Biletul Zilei 11.04.2018. Pentru ziua de miercuri, una ceva mai modestă ca număr de meciuri din ofertă, mergem pe mâna a trei meciuri. Primul are implicații românești. De la 19:45, Al Wahda, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf, joacă... citeste mai mult

