Biletul Zilei 10.08.2018! Meciurile sigure de vineri ne aduc profitul

Biletul Zilei 10.08.2018! Nicio zi fără minim un bilet câștigător oferit pe a1.ro. După ce miercuri am avut ”verzi” biletele ”Spectacol” și ”Liga Campionilor”, ieri am lovit din nou cu o cotă excelentă pe Biletul ”Europa League”. Am luat meciurile românilor de la CFR, FCSB și Craiova, iar în final am adus un nou nou WIN.

Biletul Zilei 10.08.2018! Biletul de siguranță a rămas dator în ultimele zile. Astăzi, în oferta caselor de pariuri apar meciuri din campionate puternice ale Europei care ne pot ajuta să dăm lovitura. Am ales trei dueluri din Franța, Belgia și Anglia pentru acest... citeste mai mult

10 August 2018