Biletul Zilei 10.07.2018! Început aproape perfect de săptămână pentru biletele oferite zilnic pe a1.ro. Tichetul ”spectacol” a fost câștigător fără emoții, iar cel de siguranță a fost la un meci de aceeași soartă ”verde”.

Biletul Zilei 10.07.2018. Din păcate, pe biletul de siguranță am avut un ghinion imens. Am jucat 1x la meciul Oddevold-Tvaakers din Suedia și am mizat pe faptul că echipa gazdă, neînvinsă acasă în acest an, va scoate minim un egal. A fost un sec...0-3!

Biletul Zilei 10.07.2018. Marți, 10 iulie, vom încerca să obținem un nou bilet câștigător cu meciurile sigure.

