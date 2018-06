Biletul Zilei 08.06.2018! Trei meciuri spectacol de vineri aduc un pont uriaș

Biletul Zilei 08.06.2018! Ziua de joi a fost una grea pentru meciurile spectacol. Nu am avut prea multe soluții, iar meciurile alese și-au făcut datoria doar pe jumătate. Portugalia-Algeria și Islanda-Ghana s-au lăsat cu un singur pont verde, o cotă de 2,05.

Biletul Zilei 08.06.2018! Diseară, pe harta europeană apar câteva meciuri cu un potențial mult mai bun de câștig. Am decis să mizăm azi pe două meciuri între naționale și pe un duel al echipelor de club. Pentru primul meci am mers în Elveția, la amicalul gazdelor cu Japonia. Anticipăm un meci deschis cu... citeste mai mult

