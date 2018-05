Biletul Zilei 07.05.2018. După 4 zile în care a fost câștigător, Biletul ”favoritelor” a intrat într-o pasă ceva mai proastă. Ghinionul și lipsa de inspirație au făcut ca ultimele zile ale săptămânii trecute să fie mai mult roșii decât verzi.

Biletul Zilei 07.05.2018. Urmează acum o zi de luni în care am mers în Liga 1 pentru ane tripla miza. Am ales pe biletul zilei ambele meciuri de azi: play-out-ul Sepsi Sf. Gheorghe - Concordia Chiajna și play-off-ul CSM Poli Iași - FCSB. Pe aceste două meciuri am decis să mizăm două pariuri ”soliste”.

Biletul Zilei 07.05.2018. La meciul de la Sfântu Gheorghe am decis să mergem pe mâna gazdelor. Mizăm pe... citeste mai mult

