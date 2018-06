Biletul Zilei 06.06.2018! Zi de marți fantastică pentru biletele oferite pe a1.ro. Atât tichetul de siguranță, cât și cel dedicat meciurilor spectacol au fost câștigătoare! Într-o zi grea pentru pariori, cu meciuri unul și niciunul, am reușit să oferim cote uriașe!

Biletul Zilei 06.06.2018! Pe biletul ”La sigur” am prins un 4,20, iar pe cel ”spectacol” un bombastic 5,25. A fost o zi în care România - Finlanda a excelat. Pe siguranță am mers pe ”1 solist”, iar pe ”spectacol” am mers pe ”over 1,5 goluri”.

Biletul Zilei 06.06.2018! Avem în... citeste mai mult

