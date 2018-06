Biletul Zilei 06.06.2018! Dacă e zi de criză pe harta fotbalului, atunci e zi verde pentru biletele zilei de pe a1.ro. Fără prea multe soluții la îndemână, marți am jucat ce am avut și am dat lovitura cu o cotă bombă pe Biletul ”spectacol”.

Biletul Zilei 06.06.2018! Am avut inspirația de a juca ”GG” la Rusia - Turcia și Gefle - Helsingborg, apoi un 2+ la România - Finlanda și seara ne-a adus o cotă excelentă! Pentru biletul zilei de miercuri vom căuta spectacolul la un meci de tenis și la unul de fotbal.

Biletul Zilei 06.06.2018! Duelul Halep - Kerber de la Australian Open ne-a adus un... citeste mai mult

