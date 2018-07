Biletul Zilei 03.07.2018! Cele mai sigure meciuri de marți aduc un pont excelent

Biletul Zilei 03.07.2018! După dubla câștigătoare de vineri, biletele de luni au dezamăgit. În ceea ce privește tichetul de siguranță, acesta a fost ratat cu zâmbetul pe buze. Am prins ambele meciuri de la Cupa Mondială, însă am ratat duelul Buzărnescu - Sabalenka.

Biletul Zilei 03.07.2018! Am mizat pe faptul că Mihaela va pierde. A pierdut doar primul set, după care și-a revenit și a ajuns în turul II la Wimbledon 2018. Astăzi, am decis să mergem pe mâna a trei meciuri amicale.

Biletul Zilei 03.07.2018! Primul duel se joacă de la ora 19:00. Lokomotiv Moscova... citeste mai mult

azi, 11:45 in Sport, Vizualizari: 48 , Sursa: A1 in