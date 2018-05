Biletul Zilei 03.05.2018. O secundă ne-a despărțit ieri, 2 mai, de al 4-lea bilet câștigător consecutiv din zona ”favoritelor”. Am ales 3 meciuri din Slovenia, Polonia și Egipt. Primele au ieșit fără emoții, iar ultimul a fost ratat în minutul 90+5. El Masry a fost egalată de Enppi în ultima secundă. Ce mai e de spus ? Ghinion!

Biletul Zilei 03.05.2018. Urmează o zi din care am ales o serie de meciuri ale favoritelor în care ne punem mari speranțe. Sunt meciuri ”sigure”, cu favorite ultra-clare, dar și un meci ceva mai riscant, dar care, statistic, are șanse mari de win.

Biletul Zilei 03.05.2018. Primele două meciuri vin din Finlanda și Slovenia. De la 18:30, campioana en-titre HJK... citeste mai mult

