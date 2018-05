Biletul Zilei 03.05.2018. Cele mai sigure meciuri de joi ne aduc profitul

Biletul Zilei 03.05.2018. După ce vineri, luni și marți am avut Biletul ”Favoritelor” câștigător zi de zi, ieri am trecut către Biletul ”Spectacol”. Am ales 4 meciuri din Norvegia (2), Slovenia și Liga Campionilor, iar seara ne-a adus o cotă verde de 4,56!

Biletul Zilei 03.05.2018. În ceea ce privește biletul ”la sigur”, acesta a fost lovit de ghinion. Din 3 meciuri alese, cel mai accesibil pont a fost ratat, iar cotele mari au fost WIN. Astăzi, într-o zi nu foarte ofertantă, am ales meciuri din Emiratele Arabe United și Finlanda (2) pentru a căuta revanșa.

Biletul Zilei 03.05.2018. Ziua de joi o începem cu un meci din Cupa... citeste mai mult

