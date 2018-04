Biletul Zilei 03.04.2018. Evoluție ciudată a biletului spectacol de ieri. Din cele trei meciuri propuse, cel mai greu, QPR - Norwich, cu cota de 1,80, a fost WIN. În schimb, duelurile de la care aveam speranțe mari, Brugge -Genk și Carpi - Venezia, au fost ratate.

Biletul Zilei 03.04.2018. Dacă n-a fost să fie ieri, azi am analizat și mai bine situația și am ales 4 meciuri cu încredere mare. Primul vine din Serie B, acolo unde Brescia dă piept cu Entella. De aici am ales să mizăm pe ”over 1,5 goluri”. În 5 din ultimele 6 meciuri directe am avut cel puțin 2 goluri în meci.

Biletul Zilei 03.04.2018. Din Italia ajungem în Național, liga a 3-a din... citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: A1 in