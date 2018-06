Biletul Zilei 01.06.2018. Meciurile spectacol de azi ne aduc un pont excelent

Biletul Zilei 01.06.2018. Câștigător marți, biletul spectacol a intrat într-o oarecare eclipsă de formă și a lăsat locul biletului de siguranță să exceleze. Nu am avut soluții ieri, iar asta s-a văzut pe ”tabelă”.

Biletul Zilei 01.06.2018. Am jucat ieri pe meciuri din Finlanda și Islanda, cam singurele soluții de la acest nivel, însă nu toate au ieșit așa cum speram. Azi, speranțele la un win al revanșei sunt mai mari. Am ales să mizăm azi pe două meciuri amicale la nivel internațional: e vorba de Tunisia - Turcia și... citeste mai mult

