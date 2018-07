Bilanţul provizoriu după inundaţiile din weekend scoate in evidenta o statistica sumbra nu doar din punct de vedere al dezastrului ramas dupa natura dezlantuita ci si din punct de vedere al cantitatilor de precipitatii inregistrate in cateva zile.

Potrivit ISU şi SEGA Braşov in zona Babarunca din 29 iunie până în 1 iulie au cazut precipitaţii de peste 200 litri pe metru pătrat.

Patru case măturate de ape, 163 de gospodării afectate, 141 de beciuri inundate, 104 case afectate, 12 poduri şi podeţe rupte şi 25 de animale ucise, este bilanţul provizoriu al inundaţiilor din judeţul Braşov.

