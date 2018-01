„A fost un an pierdut, dar un an în care s-au adâncit foarte mult crizele pe toate palierele sistemului de sănătate. Un an de populism, de promisiuni, de încercare de dialog din partea noastră, dar ministrul s-a limitat doar la a asculta.”

Bilanţul mandatului fostului ministru al sănătăţii Florian Bodog la un an de la preluarea portofoliului, durata medie de conducere a ministerului de resort în ultimii 20 de ani, aduce în prim-plan mai degrabă crizele din Sănătate decât realizările de la nivelul conducerii ministerului.

Şi anul 2017 a fost marcat de absenţa... citeste mai mult