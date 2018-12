Bilanţul din 2018 al echipei naţionale a fost unul bun pentru selecţionerul Cosmin Contra. Tricolorii n-au pierdut niciun meci oficial sub comanda lui "Guriţă", iar, la final de an, acesta a ales fotbaliştii care l-au surprins cel mai mult pe parcursul mandatului. România a terminat pe locul doi în grupa din Liga Naţiunilor, în spatele Serbiei.

România a terminat fără înfrângere anul 2018. A avut patru victorii în meciurile amicale plus trei succese şi trei remize în grupele Ligii Naţiunilor.

