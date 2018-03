Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, vineri, că în Bucureşti au fost degajate arterele principale, urmând să se intervină şi pe străzile lăturalnice şi pe trotuare. Şcolile, redeschise de luni.

"Am încheiat şedinţa operativă de la prima oră a zilei şi comandamentul de iarnă. Am analizat tot ceea ce s-a întâmplat azi noapte, când Bucureştiul s-a aflat sub cod portocaliu, precum şi alte judeţe. Vârful de ninsoare şi viscol a fost azi noapte, de la 4 dimineaţa până la ora 10.00, dar codul portocaliu va continua până la ora 15.00. S-a intervenit toată noaptea, echipele noastre s-au aflat în toate cele şase sectoare ale Capitalei.... citeste mai mult