Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - pentru trimestrul I 2012 a fost de 145,0756 miliarde lei preturi curente, in scadere in termeni reali cu 0,1% fata de trimestrul IV 2011, dar in crestere in termeni reali cu 0,3% fata de trimestrul I...

Hot News, 6 Iunie 2012