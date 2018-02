Gripa porcina a facut prima victima din acest an la Iasi. Noaptea trecuta, ieseanul in varsta de 60 de ani, primul depistat cu virusul AH1N1 din 2011, a decedat in urma complicatiilor aparute din cauza gripei. Pacientul se afla internat de peste zece...

Buna ziua Iasi, 17 Ianuarie 2011