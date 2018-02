Laura Codruţa Kovesi prezintă bilanțul activității DNA în 2017. Președintele Klaus Iohannis este prezent la eveniment. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat marți, la CSM, că declină invitația de a participa la acest eveniment, supărat că procurorul şef al DNA nu i-a trimis în avans raportul.

- E un moment în care analizam ce am făcut bine, analizăm ce nu am făcut bine și ce am greșit. Este important că analiza noastră poate fi utilă pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea corupției în România.... citeste mai mult

