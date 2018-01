• sportivii pregătiţi de antrenoarea Carmen Constantin au cucerit 27 de medalii, 14 la judo şi 13 la sambo • Cătălina Varvaruc este vicecampioană naţională la senioare la sambo • Andreea Marinescu este triplă campioană naţională la aceeaşi secţiune • Teodora Naidin şi Marinescu au cucerit aurul pe echipe la judo



Sportivii secţiei de judo de la CSM Brăila au avut un an 2017 plin de succese, cucerind 14 medalii la secţiunea judo şi 13 medalii sambo. Un an competiţional foarte bun, consideră antrenoarea Carmen Constantin.

“2017 a fost un an excepţional la judo, ne-waza şi... citeste mai mult