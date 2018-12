Miercuri, 12 septembrie, de la ora 18, la Teatrul Municipal din Carei, şi joi, 13 decembrie, de la ora 18.30, la Sala Filarmonicii din Satu Mare, are loc un nou concert simfonic din seria ”Bijuterii muzicale” concepută şi dirijată de Franz Lamprecht. Solistă va fi flautista Klara Sandor de la Filarmonica din Târgu Mureş, absolventă a Academiei de Muzică din Dusseldorf.

În program: A. Liadov – Poloneza în Do major op 49, W. A. Mozart – :Allegro aperto (Concert pentru flaut nr.2 in Re major, partea I), G. F. Händel – La Paix (Pace) din suita Foc... citeste mai mult