BIGG.ro, platforma B2B ce conecteaza producatori, importatori si distribuitori Daca incepeti sa va familiarizati cu lumea e-commerce si marketing online, este posibil ca intr-una dintre cautarile dvs. sa fi dat de termenul B2B sau mai bine zis Business to Business. Probabil, oricat ati vrea sa-l intelegeti, nu reusiti. Lucrurile se complica si mai mult daca incercati sa-i oferiti un sens termenului B2B in lumea online.

Din acest motiv, in cele ce urmeaza, va vom explica acest termen, va vom spune care sunt avantajele lui si cum va poate ajuta BIGG.ro, platforma de tip B2B in dezvoltarea si promovarea afacerii dvs. Ce este B2B (Business to... citeste mai mult