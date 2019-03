După mai bine de trei ani de la demararea proiectului, 390 de biciclete vor fi puse la dispoziția constănțenilor și a turiștilor în câteva săptămâni, potrivit anunţului municipalităţii.

Este vorba despre proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB” , care va deveni operaţional şi va urmări utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de... citeste mai mult