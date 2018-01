Bicicletele la control!

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a desfãsurat, in cursul anului trecut, o campanie de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea si publicitatea bicicletelor, a trotinetelor si scuterelor electrice. În total, inspectorii au inspectat sapte agenti, fiind verificate 276 de produse, in valoare de 82.290 lei. La 16 produse (biciclete, trotinete, scutere), in valoare de 7.780 lei, au fost constatate abatere: instructiunile de utilizare nu oferã informatii privind riscurile produselor, informatiile nu sunt traduse... citeste mai mult