Alegerile într-un singur tur sunt nedemocratice, spune deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, care militeazã pentru revenirea, la viitoarele alegeri, la formula cu douã tururi de scrutin. Initiativa legislativã în acest sens va fi sustinutã de PMP printr-o campanie de strângere de semnãturi.

Deputatul Corneliu Bichinet a declarat, in cadrul celei mai recente conferinte de presãorganizatã in noul sediu al Organizatiei Municipale PMP Vaslui