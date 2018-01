Bichinet: Orice pesedist are sansa sã ajungã ministru!

Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, spune cã parlamentarii PSD ar trebui sã fie foarte fericiti, fiindcã, în conditiile în care PSD schimbã guvernele atât de des, au cu totii sanse reale sã facã parte din executiv.

'Parlamentarii PSD trebuie sã fie cei mai fericiti din Univers, deoarece, dacã Dragnea schimbã premierii in ritmul acesta, in mod cert, 20 – 30 dintre actualii parlamentari vor putea deveni primminis tri, iar ceilalti deputati si senatori incap, toti, pentru un scurt mandat de ministru. Nu cred cã se va putea intampla in istoria umanitãtii ca...