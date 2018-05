Bichinet – analiza seismicã a palatelor si partidelor

Abordare ineditã a deputatului Corneliu Bichinet, presedintele PMP Vaslui, care a trecut în revistã nu atât crãpãturile din programul de guvernare PSD-ALDE, cât mai ales miscãrile plãcilor tectonice si cutremurele, mai mari sau mai mici, din politica româneascã a ultimelor zile.

Prima rupturã constatatã: intre palate… ‘Pentru cã avem de toate in tara asta, inclusiv palate. Controceniul a inteles, in sfarsit, cã nu te poti juca cum vrei cu un guvern si cu un premier, cu atat mai mult cu cat presedintele nu poate revoca un premier’, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presã, deputatul Corneliu Bichinet, presedintele... citeste mai mult