Bicarbonatul continua sa-si dezaluie secretele!

Cercetatorii de la Medical college of Georgia au stabilit ca bicarbonatul alimentar reduce inflamatiile in bolile autoimune, spre exemplu in cazul artritei reumatoide, scrie MedicalXpress.



Medicii au demonstrat ca bicarbonatul contribuie la producerea unei cantitati mai mari de acid gastric, care stimuleaza digestia, omorand celulele patogene.

In opinia oamenilor de stiinta, consumul de bicarbonat reduce presiunea asupra splinei, care nu dispune de o reactie de aparare. Astfel, scade numărul de macrofage M1 - celulele imune, care provoaca reacții inflamatorii - si creste numarul celulelor anti-inflamatorii M2.

