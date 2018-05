Biblioteca Judeteana "Panait Istrati" Braila va gazdui miercuri, 30 mai 2018, incepand cu ora 17.00, o dubla lansare de carte: antologia „Poezie turca moderna" de Nevzat Yusuf Sarıgöl si volumul „Tristeti pontice" (Dalgaların Hüznü) de Marian Ilie.

Volumul „Tristeti pontice" (Dalgaların Hüznü) a fost publicat in 2017 la Editura Betta din Bucuresti in editie bilingva, poetul roman Marian Ilie traducandu-si singur poemele in limba turca. Marian Ilie s-a nascut in anul 1950 in satul Gulianca din jud. Braila. A absolvit Sectia Turcologie a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine din cadrul Universitatii Bucuresti. A inceput sa scrie poezie