Cadavrul unui barbat, aflat in stare de putrefactie, a fost gasit atarnand intr-un streang de un stalp de beton din spatele fostei Fabrici de Zahar de la intrarea in orasul Ianca. Descoperirea macabra a fost facuta de un vacar, ieri dupa-amiaza, in...

Info Braila, 29 Septembrie 2015