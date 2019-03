Maria Andreescu, mama Biancăi, a povestit pentru prosport.ro cum a trăit finala de la Indian Wells în care fiica ei a trecut de Kerber în trei seturi, decisivul fiind pe muchie de cuţit.

„A fost bucurie mare. Bianca a reuşit o mare performanţă şi a arătat un tenis superb. Mentalul grozav s-a văzut. Anii ăştia de meditaţie au contat. Sunt fără cuvinte! Au fost grele momentele. Emoţii mari. Inima în gât. La 3-2 în setul trei (n.r. pentru Angelique Kerber, cu break avans) am luat-o pe Coco (n.r. - câinele Biancăi) şi am ieşit la plimbare, n-am mai rezistat. Apoi, sună telefonul: . Am zis mulţumesc!“, a povestit doamna Andreescu. Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să citeste mai mult

azi, 19:00 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in