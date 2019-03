Bianca Andreescu, romanca noastra, campioana lor! Cee ce Romania a ignorat, Canada a pretuit

Bianca Andreescu a reusit sa rescrie istoria tenisului, fiind prima jucatoare care a primit un wildcard la Indian Wells si a si castigat turneul.

Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA), canadianca de origine romana a invins-o in finala turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells pe Angelique Kerber (31 de ani, 8 WTA), 6-4, 3-6, 6-4, dupa un duel ce a durat 2 ore si 18 minute.

Primul antrenor al Biancai Andreescu, Gabriel Hristache, a dezvaluit care au fost marile calitati ale campioanei de la Indian Wells inca din momentul in care a inceput tenisul, la Pitesti. “Cand avea sase ani si jumatate mama ei, Maria, a intrat in baza sportiva in care lucram, am dat niste... citeste mai mult

