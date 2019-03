Bianca i-a admninistrat fostului număr 1 mondial un sec 6-0, 6-1 şi va juca în semifinale cu Elina Svitolina, din Ucraina.

Canadianca de origine română, în vârstă de 18 ani, a explicat reţeta succesului din meciul cu Muguruza. "Am intrat pe teren si mi-am jucat sansa. Nu m-am gandit cine e de partea cealalta a terenului, iar asta chiar m-a ajutat. Mi-am folosit serviciul pentru a avea un avantaj. In schimb, ea n-a servit prea bine astazi, asa ca am profitat si de acest aspect", a spus Bianca la interviul de dupa meci, conform ziare.com.

"E incredibil ceea ce-am realizat in ultimele luni. Sunt mai mult decat recunoscatoare. Am inceput sa joc la aceste turnee din... citeste mai mult

