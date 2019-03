Bianca Andreescu (18 ani, 24 WTA) s-a calificat în turul trei la Miami, după ce a învins-o pe americanca Sofia Kenin (20 de ani, 34 WTA), scor 6-3, 6-3.

Canadianca cu origini române s-a impus după o oră şi 33 de minute şi s-a calificat în turul trei la turneul din America de Nord, acolo unde o va înfrunta pe câştigătoarea duelului dintre Angelique Kerber (31 de ani, 4 WTA) şi Karolina Muchova (22 de ani, 113 WTA), ultima venită din calificări.



Surprisingly *routine* for @Bandreescu_ over Sofia Kenin (63 63) after their marathon of a match in Acapulco a few weeks ago. Not a lot of energy coming from the Kenin side, and the Canadian took care of business.

