Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, apreciază că Bianca Andreescu, noua vedetă a tenisului feminin, are un ''viitor frumos'', după ce jucătoarea canadiană de origine română a câştigat titlul la Indian Wells.

"Am văzut un rezumat. A jucat foarte bine. Ştiam de câţiva ani că este destul de puternică pentru a înfrunta jucătoare de top. A făcut o treabă foarte bună şi vreau să o felicit. Are un viitor foarte frumos, deoarece e tânără şi nu se gândeşte la presiune în acest moment. Cred că e destul de puternică să facă faţă'', a spus Halep într-o conferinţă de presă susţinută la Miami, potrivit site-ului WTA.

Halep şi Andreescu,...

