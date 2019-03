Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) a obţinut, miercuri seară, la Indian Wells, cea mai impresionantă victorie a scurtei sale cariere: 6-0, 6-1 în 52 de minute cu Garbine Muguruza (25 de ani, 20 WTA), fost lider mondial şi deţinătoare a două titluri de Grand Slam.

Jucătoarea de origine română s-a calificat în premieră în semifinalele unui turneu de categorie Premier Mandatory, asigurându-şi pătrunderea în Top 40 WTA.

"E incredibil ce am realizat în ultimele câteva luni, sunt foarte recunoscătoare. Cred că azi am jucat cel mai bun tenis al meu, a fost, poate, cel mai bun meci din cariera mea şi o zi superbă. Am trecut prin multe în trecut,...