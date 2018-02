Betty Ice, preluata de Unilever South Central Europe

Unilever South Central Europe si Betty Ice au semnat, miercuri, un acord prin care Unilever South Central Europe va achizitiona producatorul roman de inghetata, anunta Agerpres.

Compania Betty Ice a fost fondata in 1994 de antreprenorul roman Vasile Armenean si a devenit cel mai important producator roman de inghetata de pe piata romaneasca, cu o cifra de afaceri totala de 30 de milioane de euro. Compania, cu sediul in Suceava, detine o fabrica in Suceava, a deschis 4 gelaterii in 4 orase si are peste 180 de chioscuri de inghetata deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajati in Romania.

Betty Ice are 3 categorii de... citeste mai mult