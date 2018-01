„Espresso-ul are o aromă foarte puternică, dar, contrar concepţiilor populare, nu are o cantitate mai mare de cofeină decât cea preparată la filtru, pentru că este preparată la abur”, explică nutriţionistul Eduard Adamescu, scrie doctorulzilei.ro.

Neagră sau cu puţin lapte degresat nu are aproape nicio calorie, însă capuccino, ciocolata caldă sau latte-machiato „stricate” cu mult lapte, frişcă şi zahăr urcă şi la 500 de calorii, adică un sfert din necesarul zilnic al adulţilor. Cu alte cuvinte, din punct de vedere caloric, o astfel de băutură... citeste mai mult

ieri, 18:30 in Sanatate, Vizualizari: 40 , Sursa: Realitatea in