* Rulajul rămâne sub media anului



Opt din cei nouă indici ai Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat cea de-a doua şedinţă de tranzacţionare a săptămânii în scădere, pe fondul unei lichidităţi reduse, de 33,7 milioane de lei, peste cea din şedinţa precedentă, de 21 milioane de lei, dar sub valoarea medie înregistrată în acest an, de 46,6 milioane de lei.

În raportul zilnic al societăţii, brokerii de la Prime Transaction, notează: "Piaţa locală a continuat să scadă astăzi (n.r. ieri), fiind în contratimp cu bursele internaţionale.

Indicele de referinţă, BET, s-a depreciat cu 0,96%, fiind afectat de...