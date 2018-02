Gerul venit din Siberia a ajuns în Franţa duminică după-amiaza, cu temperaturi de până la -10 ° C, resimţite ca -18 ° C în condiţii de vânt" în nord-estul ţării, potrivit Meteo-France. Un bărbat fără adăpost de 35 de ani a fost găsit mort în dimineaţa zilei de duminică în Valencia (sud-est), unde termometrul a coborât la -3 grade în timpul nopţii. Primele constatări lasă să se creadă că acesta a murit de frig, au spus autorităţile. În Polonia, doi oameni au murit de frig în noaptea de vineri până sâmbătă. Duminică, temperaturile au fost de -12 ° C. În Rusia, Centrul Meteorologic Naţional a anunţat că, între 23 şi 28... citeste mai mult

