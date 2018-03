BESIKTAS - BAYERN MUNCHEN LIVE în LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Look - VIDEO. BAYERN MUNCHEN are de îndeplinit o formalitate la Istanbul, unde Besiktaș pleacă cu un handicap de 0-5 după partida tur. Meciul e LIVE VIDEO pe Look TV, de la ora 19:00.

Olandezul Arjen Robben (34 ani), mijlocaşul lui Bayern Munchen, afectat la un nerv, nu va juca marţi în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor la Istanbul împotriva lui Beşiktaş (5-0 în tur).

''Este o măsură de precauţie'', a indicat preşedintele clubului,... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in