După ce au parcurs aproape 27.000 km, Attila, Norbi şi 50 NEO au ajuns joi, 15 noiembrie, pe malul Mării Negre, în oraşul Batumi – Georgia.

„Am trecut Munţii Caucaz! A fost foarte greu, dar jos pălăria în faţa lui NEO! Am parcurs 150 de kilometri în 5 ore! Cred că am fost singura maşină 4×2 pe munte care nu a derapat în parapet sau în altă maşină. Era să intre în noi un rus cu un Hyundai, dar am reuşit să evităm impactul în ultimul moment. După ce a trecut ca sania pe lângă noi, s-a oprit într-un Toyota” – relatează băieţii.

„După cum estimăm noi şi dacă ne ajută bunul Dumnezeu, duminică seara, noaptea, vom intra în România la Vama Veche. La Satu...