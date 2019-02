Bernie Sanders, în vârstă de 77 de ani, a fost înfrânt în cursa pentru învestitura democrată în 2016 de către Hillary Clinton. El şi-a anunţat decizia de a candida la postul public de radio din Vermont, statul pe care-l reprezintă în Camera superioară a Congresului. ”Voiam să-i informez mai întâi pe locuitorii Vermontului”, a declarat el postului de radio din acest stat, situat în nord-estul Statelor Unite, după care a acordat un interviu exclusiv postului CBS, scrie The Huffington Post. RT BernieSanders: RT CBSThisMorning: #BREAKING: Senator BernieSanders tells CBSNews in an exclusive interview that he will run for president.

