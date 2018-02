Berlinala 2018 - „Touch Me Not” al Adinei Pintilie, cel mai bun lungmetraj de debut

Regizorul Călin Peter Netzer, membru al juriului care a acordat acest trofeu, a fost cel care a anunţat câştigătorul la gala care are loc sâmbătă la Berlin.

Pelicula - cu Tomas Lemarquis („X-Men: Apocalypse”) şi Laura Benson („Someone Else in the Evening”) în distribuţie şi produs de Manekino Film (România) - a avut premiera joi, în cadrul festivalului.

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se... citeste mai mult

