Regizoarea Adina Pintilie, al cărei film "Nu mă atinge-mă"/ "Touch me not" a câştigat cel mai râvnit premiu al Berlinalei, a declarat că nu se aştepta să obţină Ursul de Aur cu această peliculă în care mai multe personaje caută intimitatea, dar în acelaşi timp se tem de ea, notează Reuters.

"Este atât de important că acest lucru se întâmplă pentru că ne-ar plăcea ca dialogul pe care îl propune 'Touch me not' să ajungă peste tot în lume. Vă invităm, deci, pe voi, spectatorii, la dialog", a declarat