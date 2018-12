Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat că ilfovenii vor merge la Iaşi să ia toate punctele în meciul cu echipa locală Politehnica de mâine, de la ora 17.30.

„E ultimul meci pe care îl jucăm în acest an, e un meci foarte important, un meci greu, împotriva unei echipe care mi se pare că e pe un drum foarte bun, dar mergem acolo pentru a lua punctele”, a spus Bergodi. „Am încredere în ceea ce am făcut şi mi se pare o schimbare din partea băieţilor, şi din punct de vedere al atitudinii, iar asta îmi dă încredere pentru meciul cu Iaşi”, a mai spus italianul.

Bergodi a mărturisit că are amintiri frumoase de pe vremea când a antrenat la Iaşi şi a salvat... citeste mai mult

