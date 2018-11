Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial la FC Voluntari, astfel că mandatul cuplului Andone - Dinu Todoran a ajuns la final. Andone va orchestra în continuare proiectul, în timp ce Todoran nu a fost dispus să mai rămână la gruparea din Ilfov.

"Vreau să mulţumesc clubului Voluntari că mi-a dat din nou şansa de a antrena în România. Ştiu că este un moment foarte greu, dar eu am încredere în munca mea şi în jucători. Vreau să fac o muncă foarte bună, am motivaţia necesară, am urmărit campionatul chiar dacă am lipsit, am... citeste mai mult