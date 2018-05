Economistul-sef al BCR, Lucian Anghel, anticipeaza ca economia romaneasca va inregistra anul viitor un avans de 1,2%, iar in 2012 va creste cu 2,3%. In ceea ce priveste evolutia economiei in acest an, BCR a imbunatatit prognoza, de la -3% la -2,1%....

Financiarul, 20 Decembrie 2010