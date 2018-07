BERD a cumparat 19% din Piraeus Bank Romania Dupa ce, recent, Piraeus Bank a incheiat vanzarea sucursalei Piraeus Bank Romania catre fondul de investitii J.C. Flowers & Co., noi institutii puternice isi anunta intrarea in actionariatul bancii romanesti.

Astfel, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a preluat o participatie de 19% la Piraeus Bank Romania. J.C. Flowers & Co. detine 76,1% din Piraeus Bank Romania, BERD 19%, iar 4,9 procente vor reveni conducerii Piraeus Bank Romania. Potrivit BERD, noii actionari vor furniza resursele financiare si... citeste mai mult