Sambata, 21 Aprilie, 22:45

Romario Benzar știe unde a greșit FCSB de a pierdut două puncte importante pe terenul Viitorului, scor 2-2. Fundașul e convins că echipa se va schimba până la meciul cu CFR.

" Viitorul a jucat foarte bine, dar cred că am avut puțin ghinion în a doua repriză. Am avut o bară. Nu am intrat concentrați în meci, nu știu de ce, dar vom învăța din acest semieșec și la meciul cu CFR vom arăta altfel.

Am vorbit la pauză între noi, s-a văzut asta a doua repriză, am început altfel.

Mă așteptam la Viitorul să aibă... citeste mai mult